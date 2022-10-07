Fenerbahçe'nin eski hocası yine yolcu!

Geçen sezonun ortasında Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı ve şu anda Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira için flaş bir iddia ortaya atıldı.

2015/16 ve 2021/22 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira için flaş iddia öne sürüldü.

Brezilya basını, şu anda Corinthians'ın başında bulunan Portekizli teknik adamın, Wolverhampton'ın adayları arasında olduğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz sezonun ortasında Sarı-Lacivertliler'de görevine son verilen ve ardından Brezilya ekibine imza atan tecrübeli hocanın sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek. Bu nedenle farklı kulüplerle görüşme hakkına sahip olan Pereira için Wolves'ın bir düşüncesi olduğu iddia edildi.

Haberlerde; Bruno Lage ile yollarını ayıran İngiliz ekibinin, deneyimli çalıştırıcıyı takımın başına getirebileceği belirtildi. Öte yandan, Wolverhampton'da 10 futbolcunun Portekizce konuştuğu ve bu durumun da Pereira'yı çok rahatlatacağı, takıma da fayda sağlayacağı detayı verildi.

Fenerbahçe'yle bağlarını kopardıktan sonra bir başka İngiliz ekibi Everton'la haftalarca görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Vitor Pereira'nın bu kez Ada'ya gidebileceği ve kendisini yeniden Avrupa'da kanıtlamak isteyebileceği de kaydedildi.

Ancak Wolves'ta tek adayın Pereira olmadığı, favori isimlerden birinin de Sevilla'dan ayrılan Julen Lopetegui olarak dikkat çektiği vurgulandı.

Geçtiğimiz haftalarda Globo'da yer alan habere göre sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Pereira, kararını verirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktörün aile olduğunu belirterek, "Ailemin bana ihtiyacı var. Üç çocuğum var ve bana ihtiyaçları var. Daha yakın olmama, eğlenmek için daha fazla zamana sahip olmama ihtiyaçları var. Buraya iki kez geldiler, ama onlarla çok az zamanım oldu. On yıldır ülkemin dışındayım, dünyayı dolaşıyorum, bu mesleği seçtiğimizde ödediğimiz bedel bu oluyor" dedi.



