Fenerbahçe’nin eski hocası 7 gol yedikleri maçta sevinçten ağladı

2026 Dünya Kupası birbirinden ilginç hikayelerle devam ediyor. İstanbul’un Esenyurt ilçesinin nüfusunun neredeyse 10’da biri kadar nüfusa sahip 150 bin kişilik Curaçao'nun milli takımı Almanya karşısında başta direnç gösterse de 7-1'lik yenilgiye engel olamadı... Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran 78 yaşındaki Curaçao Milli Takımı Teknik Direktörü Dick Advocaat, organizasyon tarihinin en yaşlı antrenörü olarak rekor kırdı.

Maça hızlı başlayan Almanya, henüz 6. dakikada Nmecha'nın golüyle öne geçti. Ancak Curaçao'nun cevabı gecikmedi... 21'de sahneye çıkan Comenencia, attığı nefis golle skora dengeyi getirdi. Advocaat ise tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Curaçao'nun turnuva tarihindeki ilk golünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

ADVACAAT: SKORDAN GURUR DUYUYORUZ

Skordaki dengeyi 38'de Schlotterbeck ile bozan Almanya; 45+5'te Kai Havertz'in penaltıdan attığı golle durumu 3-1'e getirdi. Ardından 47'de Musiala, 68'de Brown, 78'de Deniz Undav ve 88'de yeniden sahne alan Havertz'in golleriyle 7-1'lik tarihi skor ortaya çıktı

Dick Advocaat ise ağır yenilginin ardından yaptığı açıklamada “Bu sonuç utanç verici değil, hala gurur duyabiliriz" dedi. Hollandalı teknik adam, 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve 55 resmi maça çıktığı görev süresince 1.91 puan ortalaması yakalamıştı.