Fenerbahçe'nin Eljif Elmas için istediği ücret dudak uçuklattı

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Makedon futbolcusu Eljif Elmas, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Letonya'ya attığı 2 gol ile dikkatleri üzerine çekenEljif Elmas ile İtalya Serie A ekibi Fiorentina yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe, 20 milyon euro istiyor

İtalya basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe'nin Eljif Elmas için 20 milyon euro talep ettiği ifade edildi. Bu parayı çok bulan İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin istediği ücrette indirime gitmesini bekliyor. Aynı düşüncede olan Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin de Fenerbahçe ile anlaşma zemini arayacağı bildirildi.

Bu sezon 34 maçta oynadı

Fenerbahçe forması altında bu sezon tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada süre alan Eljif Elmas bu süreçte 2,051 dakika sahada kaldı ve 1 gollük katkı sağladı.

(Futbol Arena)