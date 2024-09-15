Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaraylı futbolcuya hayran kaldı! ‘En iyisi bu dahası gelmez’

Yaz transfer döneminde Galatasaray’a imza atan ve bugün Çaykur Rizespor karşısında ilk maçına çıkan dünyanın en pahalı 4’üncü forveti olan Victor Osimhen’e yönelik Fenerbahçe’nin efsanesi Volkan Demirel’in yorumu gündem oldu.

Demirel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Belki bundan sonra Osimhen'den iyisi Türkiye'ye gelmez. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyisi santrfor. Tabela yapar. Top tutar. Sırtı dönük oynar. Kaleye dönük oynar. Fuleli olur. Adam eksiltir. 2'ye 1 yapar. Duvar olur. Bir futbolcuda bunlardan birkaç tanesi eksik olur değil mi? Osimhen'de hepsi var. İnanılmaz. Hakikaten bu adam buraya nasıl geldi?"