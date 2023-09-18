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Spor Fenerbahçe'nin efsanesi Alex'den çarpıcı sözler! "Değmezdi" diyerek duyurdu
Spor

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex'den çarpıcı sözler! "Değmezdi" diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-18 14:54:00 -
Fenerbahçe'nin efsanesi Alex'den çarpıcı sözler! "Değmezdi" diyerek duyurdu

Fenerbahçe taraftarlarının aklından çıkmayan efsane isim Alex de Souza, Brezilya basını UOL'e Fenerbahçe hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, Brezilya basını olan UOL'e Fenerbahçe hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Brezilya basınına açıklama yapan Alex, "Brezilya'dan Türkiye'ye gitmeye ikna oldum, çünkü Fenerbahçe'nin önerdiği kontrat korkutucu derecede iyiydi. Bu teklife hayır diyemezdim. Yirmiden fazla uçak biletim vardı. Avrupa'nın en iyi kulüplerinin verdiği kontrat gibi bir kontrattı. İki araba, bir ev, uçak biletleri, ekstra maç ücreti, asist ücreti, gol krallığı ücreti... Fenerbahçe'de 3 yıl kalmam gerekiyordu ama 8 yıl kaldım." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYA DEĞMEZDİ"

Fenerbahçe'de oynarken birçok teklif aldığını söyleyen Alex, "Fenerbahçe'deki ilk kontratım bittiğinde 30 yaşımdaydım. O dönemde Borussia Dortmung, Hertha Berlin ve Benfica ile görüştüm. Fenerbahçe'den ayrılmaya değip değmeyeceğini düşündüm ve Fenerbahçe'de kaldım." şeklinde açıklama yaptı.

Alex de Souza o dönemde, Fenerbahçe formasıyla 344 resmi maça çıkan Brezilyalı 10 numara, bu maçlarda 171 gol 146 asistlik performans göstermişti.
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