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Spor Fenerbahçe’nin büyük pişmanlığı!
Spor

Fenerbahçe’nin büyük pişmanlığı!

Fenerbahçe'ye 2018 yılında Zürih'ten transfer olan ve büyük hayal kırıklığı yaşatan Michael Frey, Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp'te gollerine devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 13:31:00 -
Fenerbahçe’nin büyük pişmanlığı!

Fenerbahçe'ye 2018 yılında Zürih'ten transfer olan ve büyük hayal kırıklığı yaşatan Michael Frey, Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp'te gollerine devam ediyor.

Frey son olarak Antwerp'in Club Brugge ile oynadığı ve 4-1 mağlup olduğu mücadeledeki tek golü kaydetti. 27 yaşındaki futbolcu performansıyla ve attığı gollerle Avrupa'nın büyük liglerindeki golcülerin arasına girdi. 

Fenerbahçe'nin sezon başında 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp'e gönderdiği Michael Frey, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 28 maçta attığı 20 golle Avrupa'nın en iyi golcüleri arasına girdi.

İsviçreli santrfor, Belçika'da attığı gollerle Fenerbahçe'yi pişman etti. Frey, üst düzey Avrupa liglerinde 20 gole ulaşan 6 oyuncudan biri olma başarısını da gösterdi. İşte o müthiş liste:

ROBERT LEWANDOWSKI - 28 GOL

DUSAN VLAHOVIC - 20 GOL

PATRIK SCHICK - 20 GOL

DENİZ UNDAV - 20 GOL

DARWIN NUNEZ - 20 GOL

MICHAEL FREY - 20 GOL

 

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