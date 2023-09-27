Fenerbahçe’nin bu sezon ‘atanı da iyi tutanı da’!

Geçen sezon hücum anlamında iyi olan Sarı-Lacivertliler basit defans hataları yüzünden riskli puan kayıplarıyla Süper Lig şampiyonluğundan olmuştu. Bu sezon kurulan kadro neredeyse komple değişirken forvette Valencia yerine Dzeko, Altay Bayındır yerine ise Dominik Livakovic takviyeleri yapıldı.

Livakovic kalitesi kaldığı yerden devam ediyor!

Dominik Livakovic’in transfer süreci sancılı geçse de Fenerbahçe formasına kavuşurken oynadığı 3 maçta gösterdiği reaksiyonla dikkat çekti. “Bu golü başkası olsa yerdi.” Tabirini altüst eden Hırvat kaleci sahada gösterdiği olumlu performansla taraftarın güvenini kazandı.



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Kaliteyi yaş etkilemez işte Dzeko !

Fenerbahçe’nin bu sezon Valencia’nın yerine transfer ettiği 37 yaşındaki Edin Dzeko çıktığı 9 resmi karşılaşmada 6 gol ve 5 asist ile toplamda 11 gole direkt katkı sağlarken, geçen sezon Enner Valencia’nın ilk 9 resmi karşılaşmada katkısı 8 gol ve 2 asist ile toplamda 10 goldü.

Dzeko gerek son vuruşları, gerek ise takım uyumu ile taraftarların takdirini kazandı.