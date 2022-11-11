Fenerbahçe'nin Arda Güler teklifi reddedildi!

Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler'in haklarının tamamına sahip olmak için harekete geçti. Bilindiği gibi Sarı-Lacivertliler, Arda'yı 2019 yılında 200 bin euro karşılığında transfer etmişti. Gençlerbirliği, genç oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay maddesini de bu anlaşmaya koydurmuştu.

Fenerbahçe, Arda Güler’in %20’lik hakkını satın almak için oyuncunun eski kulübü Gençlerbirliği’ne 1.3 milyon Euro teklif etti.

Gençlerbirliği bu rakamı kabul etmedi. İki takım arasında pazarlıklar devam ediyor.