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Spor Fenerbahçe'nin Arda Güler teklifi reddedildi!
Spor

Fenerbahçe'nin Arda Güler teklifi reddedildi!

Fenerbahçe, Arda Güler için Gençlerbirliği'nden yetiştirme bedeli payını satın almak istiyor. Sarı lacivertlerinin son teklifi reddedildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 14:47:00 -
Fenerbahçe'nin Arda Güler teklifi reddedildi!

Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler'in haklarının tamamına sahip olmak için harekete geçti. Bilindiği gibi Sarı-Lacivertliler, Arda'yı 2019 yılında 200 bin euro karşılığında transfer etmişti. Gençlerbirliği, genç oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay maddesini de bu anlaşmaya koydurmuştu.

Fenerbahçe, Arda Güler’in %20’lik hakkını satın almak için oyuncunun eski kulübü Gençlerbirliği’ne 1.3 milyon Euro teklif etti.

Gençlerbirliği bu rakamı kabul etmedi. İki takım arasında pazarlıklar devam ediyor.

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