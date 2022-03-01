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Spor Fenerbahçe'nin akademi yöneticisi hayatını kaybetti
Spor

Fenerbahçe'nin akademi yöneticisi hayatını kaybetti

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 10:50:00 -
Fenerbahçe'nin akademi yöneticisi hayatını kaybetti

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu hayatını kaybetti. Yakın zamana kadar Fenerbahçe'nin alt yapılarında futbol A.Ş. futbol akademi yöneticisi olarak görev yapan Markaroğlu, 2021'in haziran ayında görevinden istifa etmişti.

Markaroğlu, yakın zamana kadar Fenerbahçe'nin alt yapılarında Futbol A.Ş. Futbol Akademi Yöneticisi olarak görev yapmıştı. Daha sonra Markaroğlu, görevini yürütürken istifa etmişti.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

'Kulübümüzün 4635 numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesi ve bir dönem Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de ve Fenerbahçe Futbol Akademimizin yönetiminde görev almış olan Aram Markaroğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Camiamızın kıymetli isimlerinden Merhum Aram Markaroğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Merhum Aram Markaroğlu'nun cenaze bilgileri daha sonra paylaşılacaktır.'

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