Fenerbahçe'nin 3. turdaki muhtemel rakibi belli oldu
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda Dinamo Kiev'i elerse Sturm Graz ile karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin üst turdaki muhtemel rakibi belli oldu.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. İlk maç 2-3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak.