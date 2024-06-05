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Spor Fenerbahçelilerin sandıkta seçtiği ismi tanımayacak! Cumhuriyetçi Ali Koç diktatörlüğünü ilan etti
Spor

Fenerbahçelilerin sandıkta seçtiği ismi tanımayacak! Cumhuriyetçi Ali Koç diktatörlüğünü ilan etti

Yeniakit Publisher
2024-06-05 16:33:00 -
Fenerbahçelilerin sandıkta seçtiği ismi tanımayacak! Cumhuriyetçi Ali Koç diktatörlüğünü ilan etti

Kendini "Modern, cumhuriyetçi ve Atatürkçü" diye tanıtan Ali Koç Fenerbahçe'deki seçimi tanımayarak adeta diktatörlüğünü ilan etti. İşte şımarık Koç'un diktatörlüğünü ilan ettiği o skandal sözler...

 RECEP YEŞİL 

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklaması sonrası adeta tutuşan Ali Koç adeta diktatörlüğünü ilan etti.

Koç, başkan seçilmesi halinde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile çalışmayacağını söyledi.

Kendini "Modern, cumhuriyetçi ve Atatürkçü" diye tanıtan Ali Koç'un skandal sözleri şu şekilde:

"Yeni bir Divan Kurulu Başkanı seçtik. Üzülerek sizlerle bunu paylaşmak durumundayım. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Ofisi, bir seçim bürosu olarak çalışmaktadır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Başkanı, üyelerimizi arayıp Sayın Aziz Yıldırım için oy istemektedir. Beni ziyarete gelen bir kişiyle karşılaşmış, 'İnşallah Aziz Başkan kazanacak, sen de o zaman bize katılırsın' demiş. Ben, bunu kabul etmiyorum. Seçilirsem Şekip Mosturoğlu ile çalışmayacağımı buradan beyan ediyorum."

Şekip Mosturoğlu'ndan şımarık Koç'a cevap

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, şımarık Koç'a şu cevabı verdi:.

"Yüksek Divan Kurulu, Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğü gereği yarın mesai saati bitimine kadar seçim işlerini yürütmekle yetkili ve görevli kuruldur. Seçim süreci kurulumuz tarafından bugüne kadar objektif, şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmüştür. Sürecin yarın tamamlanmasının ve Başkan Adaylarının listelerinin kesinleştirilmesine dair nihai kararımızın alınmasının ardından şahsım ve yüksek divan kurulu hakkında başkan adaylarından Sayın Ali Koç tarafından yapılan spekülatif açıklama ile ilgili olarak tarafımızca açıklama yapılacaktır Büyük Fenerbahçe Kamuoyuna saygılarımla arz ederim"

Başkan sandıkla belirleniyor

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanı kulüpte yapılan seçimle göreve geliyor.

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