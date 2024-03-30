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Spor Fenerbahçelilerin görmek hatta duymak istemedikleri haber geldi! Beklenmedik şekilde oldu: Olay gelişme…
Spor

Fenerbahçelilerin görmek hatta duymak istemedikleri haber geldi! Beklenmedik şekilde oldu: Olay gelişme…

Yeniakit Publisher
2024-03-30 17:41:00 -
Fenerbahçelilerin görmek hatta duymak istemedikleri haber geldi! Beklenmedik şekilde oldu: Olay gelişme…

Fenerbahçe'de bir süredir ağrıları nedeniyle dinlendirilen Fred'in durumu Adana Demirspor karşılaşmasına kadar yakından takip edilecek.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli takımda ağrıları bulunan Fred, bir süredir dinlendirilip tedavi ediliyor.

Sports Digitale'nin haberine göre; bugün (cumartesi) de idman öncesi durumu değerlendirilecek ve Adana Demirspor maçına kadar süreci takip edilecek.

26 maça çıktı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2 gol atıp 7 asist yaparak takımına katkı sağladı.
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