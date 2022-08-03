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Spor Fenerbahçelileri heyecanlandıran forvet paylaşımı
Spor

Fenerbahçelileri heyecanlandıran forvet paylaşımı

Fenerbahçe'de gözler tamamen forvete çevrilmiş durumda. Sarı Lacivertliler'in Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın sosyal medyada bir taraftara yanıtı ise forvetle ilgili beklentileri yükseltti.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 10:45:00 -
Fenerbahçelileri heyecanlandıran forvet paylaşımı

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe'de  transfer hareketliliği tüm hızıyla sürerken, artık gözler tamamen forvet takviyesine çevrilmiş durumda. Özellikle Dinamo Kiev maçlarında yaşanılan forvet eksikliği nedeniyle eleştirilen Fenerbahçe Yönetimi'nin önceliği golcüye çevirmiş durumda.

Sarı Lacivertliler'in Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın sosyal medyada bir taraftara yanıtı ise kısa sürede gündem oldu.

Kanser tedavisi gören Fenerbahçe taraftarı sosyal medya üzerinden "Kemoterapi alıyorum. Fenerbahçeye İyi bi forvet haberi verde moral olsun abi yaprak kımıldamıyor :)" sorusunu bir gazeteciye sordu. Bu soruya Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın yanıtı ise "Merak etme...Çok az kaldı..." oldu.

Uğur Dündar'ın bu yanıtı kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

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