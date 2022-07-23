Fenerbahçeliler şaşkın! Gustavo'nun oğlu bombayı patlattı
Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo'nun oğlu Milan Marx Dias, Türkiye'den ayrılacaklarına ilişkin paylaşım yaptıktan sonra gönderiyi sildi.
Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo'nun oğlu Milan Marx Dias, Türkiye'den ayrılacaklarına ilişkin paylaşımda bulundukltan sonra gönderiyi sildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Gustavo'nun oğlundan sürpriz bir paylaşım geldi.
34 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun oğlu Milan Marx Dias, Instagram hesabından Türkiye ve Fenerbahçe'den ayrılacağını ima eden bir paylaşımda bulundu. Milan Marx'in Instagram paylaşımını yaptıktan kısa süre sonra silmesi ise dikkat çekti.
İşte söz konusu o paylaşım: