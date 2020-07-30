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Spor

Fenerbahçeli yıldıza teklif yağıyor

Fenerbahçe'deki performansıyla tüm teklifleri üzerine çeken Vedat'a teklifler gelemeye devam ediyor. Yıldız golcü bu seferde Tottenham'ın radarına girdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 14:28:00 -
Fenerbahçeli yıldıza teklif yağıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Satmamız için çok ekstra bir teklif gelmesi lazım" dediği Vedat Muriqi için talipleri kolları sıvadı.

26 yaşındaki golcü, uzun süredir Tottenham tarafından takip ediliyordu. İngiliz devi, Muriqi için hem Fenerbahçe'nin hem de Kosova Milli Takımı'nın maçlarına gözlemci göndermişti.

Tottenham, sezonun bitmesiyle birlikte harekete geçmeye hazırlanıyor.

Harry Kane'e alternatif forveti bulunmayan Kuzey Londra ekibinin kısa sürede Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Ayrıca Slaven Bilic yönetiminde Premier Lig'e geri dönen West Bromwich'in gözü de Vedat Muriqi'de. Hırvat menajerin çok istediği golcü oyuncu için WBA'nın ilk etapta fiyat araştırması yapacağı öğrenildi.

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