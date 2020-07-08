Fenerbahçeli yıldız futbolcu ayrılığı kafasına koydu

Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'in 31. haftasında, Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Avrupa kupalarına katılmak adına büyük önem taşıyan bu karşılaşmadan istediğini alamayan ve 1 puanla İstanbul'a dönen Kanarya, maç sonrası büyük bir krizle karşı karşıya kaldı.

Gençlerbirliği maçında yaptığı hatalarla büyük tepki çeken Jailson'un sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'nin de bu talebe onay vereceği ifade edildi.

Brezilya basını, konuyla ilgili verdiği haberde deneyimli ismin sarı-lacivertli takımı kafasından sildiğini yazdı.

Gauchazh.clicrbs.br adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haber şu şekilde;

"Jailson, Türkiye'den ayrılabilir. Bir savunmacı olmasına karşın her bölgede oynatılan Fenerbahçeli oyuncu, Gençlerbirliği maçının ardından büyük bir kriz yaşadı.

1-1'lik sonucun ardından sarı-lacivertli takım 5. sırada kaldı ve Avrupa kupalarına katılma yolunda yara aldı.

Gremio kulübüne yakın bir kaynak, Fenerbahçe'nin transfer döneminde sporcunun başka kulüplerle müzakere etme isteğine olumlu yanıt verdiğini doğruladı.

Gremio takipte

Gremio şu an için Jailson'un transfer durumunu takip ediyor. Sonuçta Brezilya ekibi, oyuncunun hala yüzde 20 bonservis hakkına sahip.

24 yaşındaki Jailson, Fenerbahçe'de çok kritik hatalar yaptı. Stoperde değerlendirilen Brezilyalı oyuncu sosyal medyada taraftarlar tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı.

Jailson, geçen yıl Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybetmeye başladı. Kulüp, onun yetersizliğinden dolayı Brezilya Milli Takımı'nın eski oyuncusu Gustavo'yu aldı.

Gustavo da Jailson gibi farklı mevkilerde oynatıldı. Kimi zaman ön libero, kimi zaman orta sahanın göbeği, kimi zaman da stoperde rol aldı.

Luiz Gustavo da bu durumdan memnun değil ancak görevini başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Öte yandan Jailson, son zamanlarda Napoli ve teknik direktör Fabio Carille'nin isteği üzerine Al İttihad tarafından yakından izleniyor.

Uzun süredir teknik direktörsüz olan Fenerbahçe, 39 yaşındaki Emre Belözoğlu tarafından çalıştırılıyor. Ayrıca, kulüpte geçici olarak Tahir Karapınar görev alıyor.

Üç yıl önce Fenerbahçe, Jailson'un bonservisi için 4 milyon euro ödedi. Bu, onun %80'lik bonservisiydi. Geriye kalan yüzde 20 hala Gremio'da bulunuyor. Jailson'un Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi var."