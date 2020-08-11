Fenerbahçeli yelkenciler, dünya şampiyonu Gustavo Lima eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesinin olimpik lazer standart takımı sporcuları, dünya şampiyonu Gustavo Lima yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında antrenman yapamayan lazer takımının olimpik sporcuları Berkay Abay, Alp Rona Rodopman ve Yiğit Yalçın Çıtak, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde pandemi önlemleri çerçevesinde çalışıyor.

Olimpik sporcular için iki haftalık özel bir çalışma programı hazırlayan antrenör Lima, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte antrenörlük fırsatı bulmak çok önemli. 5 kere olimpiyatlara katıldım. 3 tane olimpik diplomam var. Bir kez dünya şampiyonluğu bir kez de dünya ikinciliği yaşadım." dedi.

Antrenmanların iyi geçtiğini kaydeden Lima, "Tekrar bir araya gelmek çok önemli. Her adımımızı koronavirüs önlemleri çerçevesinde atıyoruz. Fenerbahçe, geleceğin yelkencilerini yetiştiriyor. Burada tüm şubenin tek odak noktası olimpiyat madalyası yolunda yürümek. Kulübe ilk geldiğimde sporcuların seviyesi ile şu anki durum çok farklı. Genç yelkencilerimiz Alp Rodopman, Yalçın Çıtak ve Berkay Abay üst düzey seviyelere geldiler. Tokyo Olimpiyatları'na gitme yolunda çok önemli çalışmalar yapan, disiplinli şekilde ilerlemeyi sürdüren sporcumuz Alp Rodopman, bu konuda çok önemli mesafe kaydetti. Alp'in, fiziksel ve mental olarak gelişimiyle bu sene olimpiyatlara gidebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



