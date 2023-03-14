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Fenerbahçeli Valencia, hayatının hatasını yapmak üzere! Bu çağrı karşısında ne yapacağını şaşıracak...

Fenerbahçe ile kariyer rekorlarına imza atan Valencia, hayatının hatasını yapmak üzere...

Yeniakit Publisher
2023-03-14 16:26:00 -
Fenerbahçeli Valencia, hayatının hatasını yapmak üzere! Bu çağrı karşısında ne yapacağını şaşıracak...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Enner Valencia'nın Brezilya ekibi Internacional ile anlaştığı iddia edildi.

Süper Lig'de fırtına gibi esen ve gol krallığında rekora koşan Enner Valencia'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Enner Valencia'nın Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilirken, Brezilya basını Ekvadorlu golcünün yeni adresini açıkladı.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Internacional, Enner Valencia ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Enner Valencia, haberdeki detaya göre; Internacional'den yıllık 2.5 milyon Dolar kazanacak. Haber7'ye göre;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gelecek sezondan itibaren Internacional forması giyecek yıldız santrafor Güney Amerika'da Tigres formasını uzun süre terletmişti.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda üst düzey bir performans sergileyen ve açılış golünü atan Enner Valencia kariyer sezonunu geçiriyor.

Enner Valencia, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 26 gol atmayı başardı.

Ekvadorlu yıldız takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi.

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