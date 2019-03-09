Fenerbahçeli taraftarlar yerlerini almaya başladı Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir maçı öncesi stat çevresinde toplanıp tribündeki yerlerini almaya başladı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir maçı öncesi stat çevresinde toplanıp tribündeki yerlerini almaya başladı.

Spor Toto Süper Lig’de oynanacak olan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri doldurmaya başladı. Müsabakanın başlamasına 2 saat kala stat etrafında toplanan sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü deplasman tribününe giriş yaparken, diğer taraftarlar ise giriş bölgesinde maç saatini bekliyor.

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