Fenerbahçeli Rodrigues: Tek hedefimiz şampiyon olmak

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Garry Rodrigues, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Yeni sezon öncesi FB TV'ye açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayı giydiği için mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'nin hedeflerine yardımcı olmak adına burada bulunduğunu aktaran Rodrigues, "Tek hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için hep beraber çalışacağız. Lig uzun bir maraton. Şampiyonluktan başka hedefimiz yok. Bunun için çalışacağız. Futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz ama ana hedefimiz ortada. Sadece buna odaklanıyoruz. Taraftarlardan istediğimiz pozitif olarak bize enerji vermeleri. Onlar en iyisini hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu büyük kulübün hedeflerini gerçekleştirmek için buraya geldim"

Lig başladığı için herkesin heyecanlı olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, şöyle devam etti:

"Bu büyük kulübün hedeflerini gerçekleştirmek için buraya geldim. Burada oynayacağım için içimde büyük bir istek var. Takımı yukarılara taşımak için elimizden geleni yapacağız. Kendimi evimde gibi hissediyorum. İnsanlardan çok olumlu tepkiler aldım. Bana saygı duyuyorlar. Ben de bundan dolayı çok mutluyum. Takımın hedefleri doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Kendimi iyi ve fit hissediyorum. Bu sene için hiçbir şekilde mazeretimiz, özrümüz olamaz. Hedefimiz belli. Bunun içinde elimizden gelen çabayı sergileyeceğiz. Ligde çok iyi takımlar var, çok iyi oyuncular var. Kolay değil ama Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe geliyorsanız zaten hedefiniz şampiyonluktur. Rekabet ortamı gerçekten çok yüksek. İyi takımlar var ama biz de Fenerbahçe'yiz. Elimizden geleni yapacağız."

"Hocanın düşünce tarzı, taktiksel anlayışı gerçekten beni memnun ediyor"

Taraftarlardan destek beklediklerinin altını çizen hücum oyuncusu, teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili "Hocanın mantalitesini gerçekten beğeniyorum. Oyunu öncelikle geriden pasla beraber başlatmaya çalışıyor. Biz zaten yüzde 80, yüzde 70 topa sahip olacak takım olacağız. Oyunu domine edecek bir anlayış sergiliyoruz. Hocanın düşünce tarzı, taktiksel anlayışı gerçekten beni memnun ediyor. İyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü her zaman aslında topa sahip olamazsınız ama Fenerbahçe gibi büyük takımların maçlara çıktığında sürekli olarak oyunu domine etmesi lazım. Topu kontrol etmesi lazım. Biz de bu anlayışla idmanlarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.