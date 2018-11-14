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Fenerbahçeli oyuncudan yabancı basına flaş sözler!

Fenerbahçe'nin yıldız forvet oyuncusu İslam Slimanı, Cezayir basınına önemli açıklamalarda bulundu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:45
Fenerbahçeli oyuncudan yabancı basına flaş sözler!

Cezayir Milli Takım kampında bulunan İslam Slimani, Fenerbahçe'deki günleri hakkında bilgiler verdi.

Golleri kaçırdıkça strese girdim

Tahmin ettiğinden çok daha büyük bir kulüpte futbol oynadığını söyleyen İslam Slimani, "İstanbul harika bir şehir. Orada mutluyum. Beni mutsuz eden şey kaçırdığım goller. Golleri kaçırdıkça strese girdim. Ama yine de herkesin bana olan güveni tam" dedi.

Kazandıkları son maçta tribünlerin desteğinin harika olduğunu da söyşleyen Slimani, "Türkiye Ligi'nde ve Fenerbahçe'de oynamak kolay değil. Hiçbir yerde olmayan baskı orada var" ifadisini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:45
  1. İstanbul
  2. Slimani
  3. Cezayir

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