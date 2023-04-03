Fenerbahçeli isim TİP'e katıldı!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş Eskişehirli teknik adam Önder Özen’in TİP Spor Politikaları Çalışma Grubuna katıldığını söyledi.

Parti’nin spor politikalarını açıkladığı basın toplantısında konuşan Önder Özen, “Ben 10 yaşındayken Atatürk Stadı ya da onun hemen yanında dış saha vardı orada antrenman yapardım. O statta sadece futbol oynanmazdı” dedi. İzzet Avcı’nın ülke okçuluğunda önemli bir yeri olduğunu belirten Özen, Avcı’nın Atatürk Stadı’nda yetiştiğini aynı zamanda Mehmet Terzi’nin de Atatürk Stadı’nda antrenman yaptığını hatırlattı. Yeni stadın çocuklara hiçbir şey vaat etmediğini belirten Özen, “Şimdi O stat yok. Orası millet bahçesi oldu. Şimdi sadece futbol oynanacak bir stat yaptılar. Şimdi o stadın 10 yaşındaki çocuğa vaadi çok şanslıysan Ronaldo olabilirsin. 20 yaşına geldiğinde bu stadın etrafında simit ya da su satabilirsin. Eğer işin varsa para biriktirip tüketici olabilirsin o statta” dedi.