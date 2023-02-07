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Spor Fenerbahçeli Henrique'nin deprem sonrası aldığı karar alkış aldı
Spor

Fenerbahçeli Henrique'nin deprem sonrası aldığı karar alkış aldı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, yaşanılan depremden etkilenen çocuklu bir aileyi misafir etmek istediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 16:44:00 -
Fenerbahçeli Henrique'nin deprem sonrası aldığı karar alkış aldı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, yaşanılan depremden etkilenen çocuklu bir aileyi misafir etmek istediğini açıkladı.

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de hasara sebep olan depremden etkilenen çocuklu bir aileyi misafir etmek istediğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "Hepimiz depremzedelere destek olmalıyız. Aile olarak depremde evi yıkılan çocuklu bir aileyi her şey geride kalana kadar misafir etmek isteriz. Yetkililer bizimle iletişime geçebilir. İstanbul’a getirilecek ailenin tüm otel masraflarını karşılamaya hazırım" ifadelerini kullandı.

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