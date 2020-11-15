Fenerbahçeli futbolcunun elmacık kemiği kırıldı!
Liglere verilen milli arayı değerlendiren Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 60. dakikasında Jimmy Durmaz'la çarpışan sarı-lacivertli takımın kalecisi Harun Tekin hastaneye kaldırıldı. Başarılı eldivenin elmacık kemiği kırıldığı ve ameliyat edileceği ifade edildi.
Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'in araya girmesini değerlendiren Fenerbahçe, bir başka Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
Mücadelenin 3-1 sarı-lacivertli takımın üstünlüğü ile devam ettiği dakikalarda talihsiz bir an yaşandı. Dakikalar 60'ı gösterirken, Karagümrük forması giyen Jimmy Durmaz ile Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin çarpıştı.
Deneyimli kaleci Tekin, aldığı darbe sonrası hastaneye kaldırıldı. Harun Tekin'in elmacık kemiğinin kırıldığı ve ameliyata alınacağı ifade edildi.