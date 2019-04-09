Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, PFDK'ya sevk edildi09 Nisan 2019 Salı 17:53
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mehmet Ekici'nin kural dışı hareketi nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi. Müsabakada kırmızı kart gören MKE Ankaragücü oyuncusu Hector Canteros'un da aynı nedenle PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği duyuruldu.
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