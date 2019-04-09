Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, PFDK'ya sevk edildi



İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mehmet Ekici'nin kural dışı hareketi nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi. Müsabakada kırmızı kart gören MKE Ankaragücü oyuncusu Hector Canteros'un da aynı nedenle PFDK'ya gönderildiği aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği duyuruldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.