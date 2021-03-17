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Spor Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile evlendi
Spor

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile evlendi

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile dünya evine girdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 20:14:00 - 2021-03-17 20:15:39
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile evlendi

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile evlendi.

Four Seasons Hotel Bosphorus'taki nikahta, çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı.

Nikah törenine çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut ile futbolcular katıldı.

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