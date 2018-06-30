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Fenerbahçe'den yılın bombası Mesut Özil!

Fenerbahçe, Arsenal'dan ayrılması gündeme gelen Mesut Özil'i transfer gündemine aldı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 12:19
Fenerbahçe'den yılın bombası Mesut Özil!

İlk teklif geldiğinde 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Mesut'tan Fenerbahçe ve Türkiye hakkında bilgiler aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertli renklere olan tutkusu ile bilinen Mesut Özil'in, takım arkadaşına "Fenerbahçe çok büyük bir takım, taraftarı muhteşem. Türkiye de çok güzel ve modern bir ülke mutlaka gitmelisin" dediği, bu sözlerin Wilshere'in tercihinde etkili olduğu bildirildi.

YAKINDA İSTANBUL'DA

Premier Lig ekiplerinden teklif almasına rağmen Fenerbahçe ile anlaşan Wilshere, Fenerbahçe tesislerini görmek için geldiği İstanbul'dan önceki gün İngiltere'ye döndü. Yıldız futbolcunun, özel işlerini halletmesinin ardından yeniden İstanbul'a geleceği ve resmi mukavelenin imzalanmasının ardından idmanlara başlayacağı ifade edildi. 4 yıllık mukaveleye "Evet" diyen Wilshere'in alacağı ücret konusunda ise henüz bilgilendirme yapılmadı.

KOMBINEYE HÜCUM...

F.Bahçe'de kongre üyeleri ile temsilci kulüp üyelerine yönelik başlayan kombine satışlarına büyük ilgi gösteren taraftarlar, sabahın erken satlerinden itibaren statta uzun kuyruklar oluşturdu. Genel satışlar, 3 Temmuz'da...

FENERBAHÇE SERMAYE ARTIRDI

F.Bahçe Futbol A.Ş., KAP'a yaptığı açıklamayla yüzde 250 oranında sermaye artırımına gittiğini duyurdu. Hisselerin rüçhan hakkı 1 TL'den 5 TL'ye çıkarılırken, bu sayede A.Ş. kasasına 353.5 milyon TL nakit girişi olacak. Açıklamada, sermaye artırımına şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacı gerekliliği amacıyla karar verildiği belirtildi.

(Sabah)

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 12:19
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Mesut Özil
  4. Arsenal

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