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Spor

Fenerbahçe'den yeni ayrılmıştı! İmza haberi geldi

İtalyan ekiplerinden Olimpia Milano, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Gigi Datome'yi transfer etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 18:54:00 -
Fenerbahçe'den yeni ayrılmıştı! İmza haberi geldi

Olimpia Milano, birkaç saat önce Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Gigi Datome'yi transfer etti. İtalyan ekibi, 3 yıllık anlaşmayı resmen duyurdu.

Olimpia Milano, Fenerbahçe Beko’nun yaklaşık 4 saat önce yollarını ayırdığını açıkladığı Gigi Datome’yi transfer etti.

Anlaşma 3 yıllık

İtalyan ekibi, sosyal medya hesabından yıldız oyuncunun önce fotoğrafını paylaştı ardından 3 yıllık anlaşma sağlandığını resmen duyurdu.

Datome'den açıklama

Datome de anlaşma sonrası yaptığı açıklamada “Kariyerimin bu yeni bölümüne Olimpia Milan gibi tarihi ve hırslı bir kulüpte oynamaya başlamaktan gerçekten çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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