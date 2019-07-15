Fenerbahçe'den transfer bombası Nikola Kalinic Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, La Liga ekibi Atletico Madrid'e ter döken Nikola Kalinic için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi Atletico Madrid'in Hırvat futbolcusu Nikola Kalinic. 31 yaşındaki deneyimli golcüyü kiralamak için İspanyol kulübüyle yeniden görüşmeler başlayacak. Geçtiğimiz sezon 17 defa Atletico Madrid forması giyen Kalinic için daha önce de teklif yapan Fenerbahçe, bu kez işi bitirmek istiyor. Tecrübeli forvet geçen sezon La Liga'da 2 gol kaydetti.

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