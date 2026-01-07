Fenerbahçe’den transfer bombası! Guendouzi geliyor: Bonservis belli oldu, geliş tarihi netleşti

Ara transfer döneminin dikkat çeken ekiplerinden Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi'nin transferi için Serie A temsilcisi Lazio ile anlaşma sağladı. fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Fenerbahçe, orta saha oyuncusunun bonservisi için 26+2 milyon euro ödeyecek. Öte yandan Guendouzi'nin anlaşmadan bir gün önce Lazio yönetimine ayrılığı açıkça istediğini belirttiği ve bunun sürmekte olan pazarlıkları doğrudan etkilediği ortaya çıktı.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

İki kulüp arasındaki anlaşmanın tamamlanmasının ardından Fransız futbolcunun 11 Ocak Pazar günü oynanacak olan Verona maçının ardından İstanbul'a gelmesi ve resmi işlemlerin başlaması bekleniyor.