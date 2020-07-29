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Dünya

Fenerbahçe'den transfer bombası! 3 yıllık imza

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Novak Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe Novak ile ön anlaşma yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 09:17:00 - 2020-07-29 09:18:57
Fenerbahçe'den transfer bombası! 3 yıllık imza

Bu sezon Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan Filip Novak'ın gideceği takım belli oldu. Fenerbahçe, Filip Novak'la ön anlaşma yaptı.

Çek futbolcu, serbest bir oyuncu olarak transfer olduğu için 1 milyon Euro imza parası alacak, yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.

Sarı-lacivertlilerle 3 yıllık kontrat üzerine anlaştı.

Trabzonspor aynı süre ve maaş çerçevesinde deneyimli sol beke sözleşme teklif etmişti. Ancak Filip bordo-mavililerin geç kaldığını, Fenerbahçe'ye söz verdiğini açıklamıştı.

Çekyalı sol bek, bu sezon bordo-mavili forma ile çıktığı 41 maçta 10 gol atıp 1 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligin en golcü savunmacısı oldu.

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