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Spor

Fenerbahçe'den transfer atağı! Fransa Ligi'nin yıldızını istiyor

Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'ta forma giyen Samuel Kalu transferi için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 12:06:00 -
Fenerbahçe'den transfer atağı! Fransa Ligi'nin yıldızını istiyor

Geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen Nijeryalı Samuel Kalu için girişimlere başladı.

Geçtiğimiz aylarda Nijerya basınında, Galatasaray'ın da Samuel Kalu ile ilgilendiği iddia edilmişti. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

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