Fenerbahçe’den transfer atağı! Emre ile buluştu

Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül, menajeri Ahmet Bulut'la birlikte bugün Emre Belözoğlu ile masaya oturdu.

Gelecek sene Fenerbahçe'nin sportif direktörü olacak olan Belözoğlu, Gönül ve Bulut'la Arnavutköy Sahili'nde bir restaurantta buluştu.

Beşiktaşta oynarsa maaşını yarıya indirmek zorunda

Siyah beyazlı yönetim, 1.8 milyon Euro alan Gönül'e en fazla 900 bin Euro öneriyor.

36 yaşındaki Gönül'se kariyerinin son sözleşmesini daha iyi şartlarda yapmak istiyor. Bu yüzden de Fenerbahçe ile görüşüyor.

Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül, 2008 ile 2013 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi. İkili uzun yıllar A Milli Takım'da da birlikte oynadı.

Gökhan Gönül, bu sezon 29'u ilk 11, 31 maçta görev alırken 4 gol ile 3 asist kaydetti.