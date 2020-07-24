  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Spor

Fenerbahçe’den transfer atağı! Emre ile buluştu

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde de hız kesmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 07:55:00 -
Fenerbahçe’den transfer atağı! Emre ile buluştu

Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül, menajeri Ahmet Bulut'la birlikte bugün Emre Belözoğlu ile masaya oturdu.

Gelecek sene Fenerbahçe'nin sportif direktörü olacak olan Belözoğlu, Gönül ve Bulut'la Arnavutköy Sahili'nde bir restaurantta buluştu.

Beşiktaşta oynarsa maaşını yarıya indirmek zorunda

Siyah beyazlı yönetim, 1.8 milyon Euro alan Gönül'e en fazla 900 bin Euro öneriyor.

36 yaşındaki Gönül'se kariyerinin son sözleşmesini daha iyi şartlarda yapmak istiyor. Bu yüzden de Fenerbahçe ile görüşüyor.

Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül, 2008 ile 2013 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi. İkili uzun yıllar A Milli Takım'da da birlikte oynadı.

Gökhan Gönül, bu sezon 29'u ilk 11, 31 maçta görev alırken 4 gol ile 3 asist kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı