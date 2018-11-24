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Fenerbahçe'den, Trabzon maçı öncesi flaş karar

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçı öncesi futbolculara prim dağıtma kararı aldı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:21
Fenerbahçe'den, Trabzon maçı öncesi flaş karar

Fenerbahçe Kulübü'nün, zorlu Trabzonspor deplasmanı öncesinde takıma prim yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. hafta maçında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Bu müsabaka öncesinde yönetim futbolculara sürpriz yapacak. Zorlu müsabaka öncesinde Fenerbahçe yönetimi takıma prim yapma kararı verdi. Erwin Koeman'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 3 maçta da kaybetmeyen ve her maçta ikişer gol atmasını bilen Fenerbahçe son iki maçında da sahadan 2-0'lık soruçlarla galip gelmişti. Fenerbahçe'nin bu galibiyet serisine devam etmesini isteyen yönetim de elini cebine attı ve bu maç öncesinde oyunculara prim dağıtma kararı verdi.

(FUTBOLA ARENA)

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 16:21
  1. Fenerbahçe
  2. Prim kararı
  3. Trabzonspor maçı

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