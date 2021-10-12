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Spor Fenerbahçe'den TFF'ye Letonya göndermesi
Spor

Fenerbahçe'den TFF'ye Letonya göndermesi

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'yı 97 yıl aradan sonra mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe sosyal medya üzerinden, TFF'ye laf attı.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 04:08:00 -
Fenerbahçe'den TFF'ye Letonya göndermesi

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile TFF'ye göndermede bulundu. Yaptığı paylaşımda Milli Takımı tebrik eden Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonluklara da göndermede bulunarak "profesyonel liglerin başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya" ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımında yer alan ifadeler:

Tebrikler Bizim Takım! Türkiye’de profesyonel liglerin(!) başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya’yı, 97 yıl sonra ilk kez mağlup eden Milli Takımımızı tebrik ederiz.

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