Fenerbahçe'den, takımdan giden oyuncularla ilgili açıklama Sarı-lacivertli kulüp, Oğuz Kağan Güçtekin'in kiralık, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan'ın bonservisiyle Çaykur Rizespor'a, Yasir Subaşı'nın da bonservisiyle Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, takımdan ayrılan genç oyuncularla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Vedat Muric'in transferinin karşılığında Oğuz Kağan Güçtekin'in 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan'ın ise bonservisiyle Çaykur Rizespor'a transfer olduğu belirtildi. Ümraniyespor'dan alınan Yasir Subaşı'nın da bonservisiyle Kayserispor'a transfer olduğu kaydedildi.

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