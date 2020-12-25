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Spor Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi
Spor

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi

Fenerbahçe, Queens Park Rangers ile sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki Bright Osayi Samuel’in menajeri ile temasa geçti.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:58:00 -
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi

Sakatlıklar nedeniyle geniş kadroyu tam olarak kullanamayan Fenerbahçe, ocak ayında kanatlara bir takviye daha yapmayı planlıyor. Yaz aylarında gündeme gelen ve haziranda QPR ile sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki Bright Osayi Samuel'in menajeri ile yeniden temasa geçildi.

Nijerya asıllı İngiliz oyuncunun Championship'te mücadele eden QPR ile sözleşme uzatmadığı ve tekliflere açık olduğu öğrenildi.

Bonservis bedeli istenmezse...

İngiliz ekibinin bonservis bedeli istememesi ya da sembolik bir rakama razı olması durumunda Samuel kadroya katılacak.

Her iki kanatta da oynayabiliyor

Samuel'in her iki kanatta da oynayabiliyor olması, çalım yeteneği, ikili mücadelelerdeki fizik avantajı ve topu saklamadaki hünerleri tercih nedeni. Samuel teknik direktör Erol Bulut'un da onayladığı bir oyuncu.

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