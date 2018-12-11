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Fenerbahçe'den sürpriz imza

Süper Lig'de 17 sırada bulunan Fenerbahçe, 17 yaşındaki altyapı oyuncusu Cenk Alptekin ile profesyonel sözleşme imzaladı.

11 Aralık 2018 Salı 17:58
Fenerbahçe'den sürpriz imza

Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Cenk Alptekin ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2001 doğumlu Cenk Alptekin'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile oyuncunun ailesi yer aldı."

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:58
  1. Fenerbahçe
  2. Cenk Alptekin
  3. Damien Comolli

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