Fenerbahçe'den sol bek bombası

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın gelişinin ardından transfere hız veren Kanarya'da, öncelikli hedeflerden birisi de sol bek bölgesi. Novak haricinde sol bek mevkisinde alternatifi bulunmayan sarı lacivertliler, oraya bir yıldızla takviye yaparak savunma hattını tamamlamak istiyor.

Özellikle forvet ve sol bek bölgeleri için yoğunlaşan sarı lacivertlilerin listesinde önemli yıldızlar bulunuyor. Kanarya bu futbolcular için teknik direktör İsmail Kartal'ın da talimalatları doğrultusunda temaslarına devam ediyor.

Özellikle İsmail hocanın takımı 4'lü savunma ile oynatmayı planlaması, bek mevkilerinin önemini arttırdı. Sağ bekte Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel arasında bir rotasyon oluşturmayı planlayan sarı lacivertlilerde, sol bekte ise sadece Filip Novak bulunuyor.

Bu mevki için bir süredir temaslarını sürdüren Kanarya, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia forması giyen Toni Lato için girişimlerini hızlandırmıştı.

Valencia, 24 yaşındaki sol beki kiralık olarak gönderebileceği mesajını yolladı. Şimdi ise oyuncu izleme komitesi, Lato ile ilgili detaylı bir rapor hazırlayıp teknik ekibe sunacak.

TONI LATO KİMDİR?

1997 doğumlu 24 yaşındaki futbolcu, La Liga ekibi Valencia'da forma giyiyor. 1.71 boyundaki sol bek, kariyerinde Valencia'nın dışında PSV Eindhoven ve Osasuna formaları da giydi.

Lato, altyapısından yetiştiği ve güncel olarak formasını giydiği Valencia'da toplam 68 maça çıktı 2 gol ve 6 asist kaydetti. Lato'nun 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunurken, güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.