  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe’den resmi açıklama: Bir oyuncu koronavirüse yakalandı
Spor

Fenerbahçe’den resmi açıklama: Bir oyuncu koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan resmi açıklamaya göre, bir futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 12:56:00 -
Fenerbahçe’den resmi açıklama: Bir oyuncu koronavirüse yakalandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye genelinde bir süredir yine günlük 1.000 vakanın üzerine çıktı.

Bununla birlikte çeşitli camialardan da koronavirüse yakalanan isimler gündeme geldi.

Son olarak Fenerbahçeli bir futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nun resmi interet sitesi üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre bir futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Koronavirüs tarama ve testleri neticesinde hastalığa yakalandığı belirlenen oyuncunun, evinde karantina altında olduğu belirtildi.

Söz konusu futbolcu tedavi altına alınırken, gelişme oldukça konuya ilişkin daha detaylı bir açıklamanın yapılcağı da belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu
Dünya

Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, plazma tedavisinin koronavirüse yönelik tarihi bir gelişme olduğunu söyledi.
Nihat Doğan'dan skandal sözler
Dünya

Nihat Doğan'dan skandal sözler

Geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li belediyelerin terör bağlantıları nedeniyle görevden alınmasından rahatsız ola..
Son anket sonuçları açıklandı! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı
Siyaset

Son anket sonuçları açıklandı! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

İstanbul Ekonomi Araştırma, CHP'den dışlanan Muharrem İnce ile ilgili bir kamuoyu araştırması yaptı.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı