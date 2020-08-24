Fenerbahçe’den resmi açıklama: Bir oyuncu koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan resmi açıklamaya göre, bir futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye genelinde bir süredir yine günlük 1.000 vakanın üzerine çıktı.
Bununla birlikte çeşitli camialardan da koronavirüse yakalanan isimler gündeme geldi.
Son olarak Fenerbahçeli bir futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nun resmi interet sitesi üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre bir futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Koronavirüs tarama ve testleri neticesinde hastalığa yakalandığı belirlenen oyuncunun, evinde karantina altında olduğu belirtildi.
Söz konusu futbolcu tedavi altına alınırken, gelişme oldukça konuya ilişkin daha detaylı bir açıklamanın yapılcağı da belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde: