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Spor

Fenerbahçe'den Pelkas kararı

Fenerbahçe, Pelkas için 15 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 08:34:00 -
Fenerbahçe'den Pelkas kararı

Fenerbahçe'de Yunan yıldız Dimitris Pelkas'ın piyasa değeri gün geçtikçe artıyor.

Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla beğeni toplayan 27 yaşındaki futbolcu için Sarı-Lacivertlilere resmi olmasa da sözlü birçok teklif geldi.

Yönetim de tecrübeli hücum oyuncu için kapıyı 15 milyon Euro'dan açacağını ifade etti. Bu rakamın altında herhangi bir ücrete masaya oturulmayacağı aktarıldı.

Bu arada sol beke transfer yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Bosna Hersekli futbolcu Sead Kolasinac ile ilgileniyor.

Arsenal teknik heyetinin kadro yapılanmasında düşünmediği 28 yaşındaki futbolcu için ilk girişim menajeri ile görüşülerek gerçekleştirildi.

Mesut Özil de eski takım arkadaşı olan Kolasinac için olumlu referans verdi.

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