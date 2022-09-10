Fenerbahçe’den oynamadan gitti! Şimdi ise…

Transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna birçok ismi katan Fenerbahçe'de yapılan transferlerin yanı sıra kadrodan gönderilen isimlerle de çok konuşulmuştu. Bu isimlerden biri olan ve Sarı-Lacivertliler'de yalnızca Rezerv Lig mücadelesinde 2 mücadeleye çıkan Tiago Çukur, kiralık olarak gönderildiği Belçika 2. Lig ekibi FVC Denver'da gösterdiği performansla beğeni toplarken, son oynanan karşılaşmada attığı gol ile gündemde.