Fenerbahçe'den Okaka Chuka atağı
Forvet oyuncusu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Stefano Okaka Chuka için İtalyan ekibi Udinese ile temas kurdu.
Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren ve forvet almak isteyen Fenerbahçe'nin aradığı ismi İtalya'da bulduğu iddia edildi.
Verilen son bilgiye göre Fenerbahçe'nin İtalyan takımı Udinese'den Stefano Okaka'yı kadrosuna katmak için temasta bulunduğu belirtildi.
Sarı lacivertli ekibin 31 yaşındaki oyuncuyu takımın vazgeçilmez oyuncusu olarak düşünmediği ve ikinci planda tuttuğu da belirtildi.