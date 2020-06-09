Fenerbahçe’den Neven Subotic bombası

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç göreve geldikten sonra stopere Diego Reyes, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Adil Rami, Zanka ve Falette'i transfer etmesine rağmen savunma krizini çözemeyen Fenerbahçe, tecrübeli bir isme göz dikti.

Alınan 6 oyuncudan verim alamayınca stoperde Jailson'u oynatmak zorunda kalan Kanarya, yeni sezonda işi sağlama almak istiyor. Kanarya'nın hedefindeki isim ortaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın, şu anda Union Berlin forması giyen Borussia Dortmund'un eski yıldızı Neven Subotic'i transfer gündemine aldığı dile getirildi.

Dortmund'un geçilmez stoperiydi

Savunmayı organize edebilecek, lider karakterli bir oyuncu arayan Kanarya'nın, uluslararası tecrübesi hayli yüksek olan 31 yaşındaki stoper için Alman kulübüyle temas kurduğu öğrenildi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan ve sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giyen Sırp stoper, Dortmund'da ikişer kez Alman lig, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Bu sezon Bundesliga'da 22 maçta görev yapıp 1 gol atan Subotiç, Sırbistan Milli Takımı'nda da 36 kez forma giydi.