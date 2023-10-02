Fenerbahçe'den Miguel Crespo kararı

Fenerbahçe, Portekizli oyuncu Miguel Crespo ile sözleşme yeniledi. Başarılı orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.

İmzanın ardından konuşan Miguel Crespo, “Benim ve ailem için çok özel bir an. Fenerbahçe ailesiyle ile tekrar birlikte olmaktan ve burada devam ediyor olmaktan dolayı çok muyluyum. Çalışmaya aynı şekilde devam edeceğim” dedi.