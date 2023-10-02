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Spor Fenerbahçe'den Miguel Crespo kararı
Spor

Fenerbahçe'den Miguel Crespo kararı

Yeniakit Publisher
2023-10-02 18:59:00 -
Fenerbahçe'den Miguel Crespo kararı

Fenerbahçe, 2021 yılından bu yana forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo’nun sözleşmesini bir yıl daha uzattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Portekizli oyuncu Miguel Crespo ile sözleşme yeniledi. Başarılı orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.

İmzanın ardından konuşan Miguel Crespo, “Benim ve ailem için çok özel bir an. Fenerbahçe ailesiyle ile tekrar birlikte olmaktan ve burada devam ediyor olmaktan dolayı çok muyluyum. Çalışmaya aynı şekilde devam edeceğim” dedi.

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