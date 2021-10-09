Fenerbahçe'den Mesut Özil ve Pereira paylaşımı
Fenerbahçe'den büyük bir kriz yaşandığı öne sürülen Vitor Pereira ile Mesut Özil ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Fenerbahçe, aralarında sorun olduğu iddia edilen teknik direktör Vitor Pereira ile yıldız futbolcu Mesut Özil'in antrenmandan eğlenceli görüntülerini paylaştı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yıldız futbolcu Mesut Özil arasında sorun olduğu uzun zamandır konuşulan bir konu. Sarı-lacivertli kulüp, ikilinin bugünkü antrenmandan eğlenceli görüntülerini paylaşıp bir bakıma bu haberlere cevap verdi.