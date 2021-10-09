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Spor Fenerbahçe'den Mesut Özil ve Pereira paylaşımı
Spor

Fenerbahçe'den Mesut Özil ve Pereira paylaşımı

Fenerbahçe'den büyük bir kriz yaşandığı öne sürülen Vitor Pereira ile Mesut Özil ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 17:35:00 -
Fenerbahçe'den Mesut Özil ve Pereira paylaşımı

Fenerbahçe, aralarında sorun olduğu iddia edilen teknik direktör Vitor Pereira ile yıldız futbolcu Mesut Özil'in antrenmandan eğlenceli görüntülerini paylaştı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yıldız futbolcu Mesut Özil arasında sorun olduğu uzun zamandır konuşulan bir konu. Sarı-lacivertli kulüp, ikilinin bugünkü antrenmandan eğlenceli görüntülerini paylaşıp bir bakıma bu haberlere cevap verdi.

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