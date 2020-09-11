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Spor Fenerbahçe’den Mandzukic bombası!
Spor

Fenerbahçe’den Mandzukic bombası!

Fenerbahçe’nin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu’nun, Beşiktaş ve Galatasaray’ın da gündeminde olan Mandzukic’in menajeriyle transferi bitirmek için masaya oturacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:59:00 - 2020-09-11 11:03:48
Fenerbahçe’den Mandzukic bombası!

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle göz dolduran Fenerbahçe, forvet arayışlarına hız verdi. Sarı lacivertliler, Vedat Muriç’in yokluğunu en iyisiyle doldurmak için yoğun mesai harcıyor.

Sao Paulo ise sözleşmesini feshedip bonservisini eline alan Alexandre Pato’yu gündeme getiren yönetim, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut’un kararını bekliyor. Belözoğlu ve Bulut’un tamam demesi durumunda Pato’nun menajeriyle iletişime geçilecek.

Mandzukic bitmek üzere

Aynı zamanda Fenerbahçe’nin Hırvat yıldız Mario Mandzukic’i bitirmek üzere olduğu da ifade edildi. Beşiktaş’ın da gündeminde olan Mandzukic için, sarı lacivertli kulübün maddi olarak daha avantajlı olduğu belirtiliyor.

Daha önce de Mandzukic ile temas kuran Fenerbahçe, bu kez Hırvat yıldızın transferini tamamen bitirmek için menajeriyle masaya oturacak. Mandzukic’in, Emre Belözoğlu için 1 numaralı hedef olduğu ifade ediliyor.

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