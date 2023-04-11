Fenerbahçe'den kurşun gibi sözler: Algılar işe yaradı
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından Enner Valencia'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı ve penaltı bekledikleri pozisyona ilişkin yaptığı paylaşımda, algıların işe yaradığını belirterek, penaltının verilmediği notunu düştü.
Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-Lacivertlilerin gollerini Attila Szalai ve Miha Zajc kaydetti.
Penaltı isyanı
Fenerbahçe, Enner Valencia'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonu paylaşıp sert bir gönderme yaptı.
"Algılar işe yaradı"
Sarı-Lacivertliler yaptığı paylaşıma şu notu düştü: Algılar, manipülasyonlar işe yaradı, penaltımız yok sayıldı! Ama sonucu Fenerbahçe belirledi!