Fenerbahçe'den kıran kırana Gustavo pazarlığı!

Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmeyi planlayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un alacaklarını açıkladığı "2 stoper, bir 6 numara" transferlerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.



Stopere bir takviye yapan Sarı-Lacivertliler, 6 numara konusunda da listesinin başında olan Luiz Gustavo için Marsilya ile pazarlıkları olumlu sonuçlandırmaya gayret ediyor. Yönetimin ısrarı sonrası Fransız kulübü, 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için talep ettiği 10 milyon euroyu 7 milyon euroya kadar düşürdü.



HENRIKSEN'İN MALİYETİ 4 MİLYON EURO



Fenerbahçe, Marsilya'yı 5 milyon euroya razı edebilirse senelik 4 milyon euro maaş ödeyeceği Gustavo transferini bitirerek 6 numara transferini noktalayacak.



Sarı-lacivertliler, Sambacı'nın transferinin olmama ihtimaline karşı Hull City'den Norveçli Markus Henriksen'i (27) de listeye aldı. Henriksen'in maliyetinin 4 milyon euro olduğu belirtiliyor. Yönetim, bu iki oyuncudan birini alamazsa daha önce de gündeme gelen Mahmut Tekdemir ve İrfan Can için Başakşehir'in kapısını çalacak.