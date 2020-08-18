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Spor Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya teşekkür mesajı
Spor

Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya teşekkür mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:15:55 -
Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya teşekkür mesajı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Senegalli futbolcu Mame Thiam'ın transferinde ortaya koydukları tutumdan dolayı Kasımpaşa Kulübü için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesaj, "Kasımpaşa Spor Yönetim Kurulunun spor kamuoyumuza hitaben yaptığı açıklamayı takdirle karşılıyoruz. Kasımpaşa Spor Kulübü, Türk futbolu ve dostluk adına ortaya koydukları değerli yaklaşımları, yapıcı rekabete inanan duruşları ile alışagelmişin dışında bir yaklaşım sergilemiştir." ifadeleriyle başladı.

"Finansal anlamda zor bir dönemden geçmekte olan ve pandemi süreci ile birlikte daha da zorlaşan bu şartlarda sergiledikleri birlik ve beraberlik, futbolun her bir paydaşı adına çok değerli ve örnek bir duruştur." ifadesinin yer aldığı mesajda, şunlar kaydedildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Türk futbolunda dayanışmaya en çok ihtiyaç olan bu dönemde, Kasımpaşa Spor Kulübünün ortaya koyduğu 'Ben değil biz' yaklaşımını her konuda bizzat hissettiğimizi, Mame Thiam'ın transferinde bu örnek duruşu bir kez daha yakinen gördüğümüzü paylaşmak isteriz. Futbolun sadece sahada rekabetten ibaret olmadığını göstererek futbolumuza kattıkları tüm değerler için Türk futbolunun sorunlarını kendi sorunlarıymış gibi sahiplenerek çözüm adına her zaman ellerini taşın altına samimiyetle koydukları için Türk futbolu ve Fenerbahçe'miz adına Sayın Turgay Ciner'e, Ciner Grubuna ve Kasımpaşa Spor Yönetim Kuruluna teşekkür ediyoruz."

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